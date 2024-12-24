İsias Otel davasının 6’ncı duruşması başladı

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişinin öldüğü Grand İsias Otel’le ilgili davanın 6’ncı duruşması başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39’u Kuzey Kıbrıslı voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki Grand İsias Otel davasının 5’inci duruşması Adıyaman Adliyesinde sabah saatlerinde başladı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3’ü tutuklu 11 kişinin, “Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.

Duruşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, milletvekilleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda kişi yer aldı.

Öte yandan duruşma öncesinde ellerinde "Adalet olası kastla gelecek", "Kamu görevlileri yargılansın", "Kader değil cinayet" yazan pankartlar taşıyan aileler, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya tarafından okunan açıklamada "bilinçli taksirle değil, olası kastla" yargılama talebi dile getirildi.