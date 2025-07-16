İsias Otel'e ilişkin kamu görevlileri hakkındaki dava başladı

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişinin öldüğü Grand İsias Otel’le ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı dava görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39’u Kuzey Kıbrıslı voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasının duruşması Adıyaman Adliyesin'de sabah saatlerinde başladı.

Haklarında dava açılan kamu görevlisi sanıklar bugün Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, milletvekilleri ve hayatını kaybeden kişilerin aileleri katıldı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında Kıbrıslı öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Otelin yıkılmasına ilişkin kamu görevlileri yönünden ikinci dava açıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otele yapı ruhsatı verildiği tarihte Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi'nde görevli ve yapı ruhsatında Proje Kontrollerinden Sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.