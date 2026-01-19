İsias Otel: Kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar çıktı

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel davasında kamu görevlilerine ilişkin dosyada kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. 3 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da, aralarında KKTC’li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel’in yıkılmasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar çıktı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkında, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlileri Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş’un ise beraatine hükmetti.

"HİÇ Mİ KALPLERİ SIZLAMIYOR?"

Duruşma salonunda bulunan aileler ve kayıp yakınları, verilen cezaların yetersiz olduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

Depremde tur rehberi oğlu Hasan Öz'ü kaybeden anne Rüsiye Öz, şöyle konuştu:

"Verdikleri karara lanet olsun. Hiç mi acımaları yok? Hiç mi kalpleri sızlamıyor? Beraat veriyorlar. Biz çocuklarımızı toprağa verdik. Onlar dolaşacak, yiyecek, içecek. Yazıklar olsun. İnşallah bizim canımız yandığı gibi onlarında canı yanar. İnşallah bizim ağladığımız gibi onların anaları da ağlar. 3 yıldır sürünüyoruz. Verecekleri kararı 4 gözle beklerken ne gibi karar verdiler. 30 yaşında bir evladı toprağın altına vermişim. Ben 57 yaşındayım geri kalan ömrümü oğluma adamışım, oğlumun kanı yerde kalmayacak. Ayaklarım tuttuğu süre, mahkeme kapısında gebersem bile adalet yerini bulana kadar ben bırakmayacağım. Canımız yanıyor, daha da canımızı yakmaya çalışıyorlar. Yeter artık."

"BU DAVA BURADA BİTMEYECEK"

Enkazda tur rehberi kızı Müzeyyen'i kaybeden Özlem Gökçen, "Kararları zaten belliydi. Evladımın en büyük hayali şu kokartını boynuna takmaktı, onların yüzünden kokartını boynuna takamadı. Bu kokart benim boynumda değil evladımın boynunda olması lazımdı. Yanına gelince ne diyeceğim? Olmadı gene başaramadık" diye konuştu.

Depremde tur rehberi oğlu Umut Ulaş'ı kaybeden baba Ali Ekber Tan da "O katliamcılara, o suçlulara bir mesaj vereyim. Bu dava bitmedi, burada bitmeyecek. Bu daha başlangıç, öyle rahat huzurlu uyumasınlar. Biz asla bu mücadeleyi bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Otelde 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise "Adıyaman'da bir dakika daha kalmayacağız. Adaletleri batsın. Bitmedi devam" dedi.

KKTC Baro Başkanı Hasan Esendağlı da, "20 dakikalık kararın Türkçesi, bu kararın yargıçların kafalarında daha önceden mevcut olduğu halde bu duruşmaya girdikleridir. Adıyaman'da işimiz bitti; bundan sonra istinaf ve Yargıtay aşamaları olacak" ifadesini kullandı.