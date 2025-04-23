İsias Oteli davası: Kamu görevlileri yarın hakim karşısına çıkacak

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde KKTC’li sporcular ve tur rehberlerinin de aralarında olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Oteli’nin yıkımında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri yarın hakim karşısına çıkacak.

Isias Otel'de 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bizim mücadelemiz çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, rehberlerimizin ve sevdiklerimizin canına mal olan bu sistemin bir daha kimseyi öldürmemesi içindir. Verdiğimiz sözü tutacağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak. Adaletin sesi sevdiklerimizin susturulan nefesinin yerine yankılanacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki Grand İsias Oteli'nin yıkılması sonucu, aralarında KKTC'li öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Otelin yıkımına ilişkin ikinci dava da açıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, o dönem Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Biriminde görevli Mehmet Salih Alkayış, Bilal Balcı, Abdurrahman Karaaslan, Yusuf Gül, Fazlı Karakuş ve dönemin belediye başkan yardımcısı Osman Bulut hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

"HİÇBİR SUÇLU CEZASIZ KALMAYACAK"

Kamu görevlisi sanıklar yarın Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Isias Otel'de 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Karakaya, şunları kaydetti:

"Bizler 6 Şubat 2023'te Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu en sevdiklerini kaybeden aileler olarak bu yıkımın ardında denetimsizliğin, göz yummanın ve kamuda usulsüzlüğün olduğunu biliyoruz. 72 canımızı bizden alan bu felaketin ardından geçen her gün adaletin eksik kaldığı bir süreç yaşıyoruz. Çünkü bu yapı yalnızca müteahhit eliyle değil, görevini yapmayan kamu görevlilerinin imzalarıyla yükselmiştir. Bu nedenle biz aileler olarak kamu görevlilerinin yargı önünde hesap vermesini ve tüm sorumlular için 'olası kast' ile yargılama talep ediyoruz. Bilerek ve isteyerek usulsüzlüklere göz yumulmuş bu otelde bu katliamın ortağı olan kamu görevlilerinin bu kapsamda yargılanması gerekmektedir. Yargı süreci şeffaf, adil ve etkili bir şekilde yürütülmelidir. Bilim ve hukukun üstünlüğüne güvenmek istiyoruz. Bizim adalet mücadelemiz ne bir intikam duygusudur ne de birer suçlu yaratma çabasıdır. Bizim mücadelemiz çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, rehberlerimizin ve sevdiklerimizin canına mal olan bu sistemin bir daha kimseyi öldürmemesi içindir. Verdiğimiz sözü tutacağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak. Adaletin sesi sevdiklerimizin susturulan nefesinin yerine yankılanacak."

Öte yandan, İsias Otel ana davasında 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmasına hükmedilen fenni mesul Hasan Aslan’ın henüz tutuklanmadığı öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Adıyaman'da Grand İsias Otel'in 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 72 kişi yaşamını yitirdi. KKTC'li öğrencilerin aileleri, 17 Nisan 2024'te Ankara'ya gelerek, otel sahiplerinin de arasında bulunduğu 11 kişinin yargılandığı dava sürecinden "emsal karar" çıkması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Aileler, "İsias, Türkiye'de emsal dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek" dedi. Bu süreçte aileler, KKTC'de İsias Otel davasındaki sanıkların "olası kasttan" ceza alması gerektiğini belirterek "Adalete ışık tut" yürüyüşleri gerçekleştirdi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında otelde yakınlarını kaybedenler, "Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin" dedi.

Mahkeme heyeti, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan mimar Erdem Yıldız'a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan'a 16 yıl 4 ay 20 gün, fenni mesul Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na ise 8 yıl 4 ay ceza verdi. Heyet sanıklara "iyi hal indirimi" de uyguladı.

Öte yandan sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt'un beraatine karar verildi. Aileler ve avukatları, İsias Otel davasında verilen kararı istinafa taşıdılar.