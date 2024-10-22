İsias Oteli davası: "Tüm sorumlular hesap verene kadar bu dava asla kapanmayacak"

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili davanın dördüncüsü duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma öncesi açıklama yapan aileler, "Bu dava yalnızca İsias Otel’in sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davasıdır. Bizler, olası kastla yargılama yapılmasını talep ediyoruz ve bu talepten asla geri adım atmayacağız. Kamu görevlilerinin iddianamesinin de bir an önce yazılmasını ve yargılamanın başlamasını istiyoruz" dedi.

Duruşma öncesi aileler adına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu açıklama yaptı.

Yücesoylu şöyle konuştu:

"Bugün, bir kez daha yüreğimizde tarifsiz bir acıyla, adalet arayışımızın en zorlu duraklarından birinde, dördüncü duruşmada bir araya geliyoruz. Tam 624 gündür sevdiklerimizin yokluğuyla kahroluyoruz. Para hırsı, vicdansızlık ve ihmal ile yapılan otel dedikleri kum yığını İsias yüzünden evlatlarımız yanımızda değil. Biz sevdiklerimizi mezar başında ziyaret etmek zorunda kalmamalıydık. Biz onları kucaklamalıydık, onlara sarılmalıydık. Ama bu hak, bizden çalındı. Ve bunu yapanlar hesap verene kadar bu dava asla kapanmayacak.

Bugün yine Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyiz. Adalet istiyoruz. İsias, göz göre göre işlenen bir cinayettir. Bizler bu katillerin en ağır cezayı alması için buradayız. İlk günden bu yana söylediğimiz gibi bu dava yalnızca İsias Otel’in sahiplerinin değil, bu binayı denetlemeden açılmasına izin veren herkesin davasıdır. Bizler, olası kastla yargılama yapılmasını talep ediyoruz ve bu talepten asla geri adım atmayacağız. Kamu görevlilerinin iddianamesinin de bir an önce yazılmasını ve yargılamanın başlamasını istiyoruz.

Şampiyon meleklerimize, rehberlerimize verdiğimiz sözü tutana kadar, bu adalet arayışı sona ermeyecek. Hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir eş bir daha bizim yaşadığımız bu acıyı yaşamamalı. Bu dava sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de bir umut ışığıdır. Hep birlikte, adaleti sağlayana dek mücadele edeceğiz. Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sözümüz var, sonunda adalet yerini bulacak."

"BU DAVADAN BEKLENTİMİZ 'OLASI KAST' KARARININ ÇIKMASIDIR"

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel ise özetle şunları kaydetti:

"6 Şubat deprem felaketinde yüzlerce insanımızı yitirdik. Biz de bu felakette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 'Şampiyon Melekler'imizi yitirdik. O günden bugüne kadar ülkemiz yasa büründü. Geçen bu süre içerisinde yine Adıyaman'da kaybettiğimiz çocuklarımızın duruşması için dördüncü kez Adıyaman'dayız. KKTC'de hayat durmuştur. Hükümetiyle, muhalefetiyle, tüm kesimleriyle siyaset üstünde tek yürek olarak Adıyaman'daki duruşmayı izlemek için büyük bir katılımla buradayız. Ülkemizdeki insanımızın gözü, kulağı Adıyaman'da. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır. Deprem doğanın bir kuralıdır. Ama bu yaşanan olayı felakete çeviren insanoğludur. Evlatlarımızın acısını unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu davadan beklentimiz 'olası kast' kararının çıkmasıdır. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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NE OLMUŞTU?

Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan ve depremde yıkılan Grand İsias Otel’de 72 kişi hayatını kaybetti. Dosya kapsamında 5 sanık tutuklu, 6 sanık ise tutuksuz yargılanırken; Gazi Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporuyla sanıklardan Efe Bozkurt ve Halil Bağcı "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye olmuştu.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermişti.