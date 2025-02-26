IŞİD, Almanya'da 4 hedefe saldırı çağrısı yaptı

Almanya'da Köln Karnavalı için geri sayım başlarken internette etkinliğe yönelik saldırı çağrıları yapıldığı ortaya çıktı.

Bild'in haberine göre, IŞİD sosyal medyada Köln Karnavalı dâhil belli hedeflere saldırılar düzenlenmesi için çağrıda bulundu. Haberde örgüte ait bir internet sitesinde dört saldırı hedefinin bulunduğu bir afiş yer aldığı, bu hedeflerden ikisinin Köln'e, birinin Nürnberg'e bir diğerinin de Hollanda'nın Rotterdam şehrine işaret ettiği kaydedildi.

Güvenlik çevreleri, bu çağrıların bilincinde olunduğunu ve ciddiye alınacağını belirtti. Paylaşımın, soyut bir tehlikenin varsayıldığı mevcut yüksek güvenlik değerlendirmesiyle örtüştüğü, ancak IŞİD'in propaganda kanallarından bu tür şiddet çağrılarının daha önce de yapıldığı kaydedildi.

"ELİMİZDE SALDIRI BİLGİSİ YOK"

Ellerinde bir saldırı hazırlığı ya da tehdide yönelik bir bilgi olmadığına işaret eden Nürnberg Emniyetinden bir sözcü "Bu, mevcut planlarımızı değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Köln polisinin karnavaldan sorumlu operasyon yöneticisi Martin Lotz da dpa'ya yaptığı açıklamada, bu tür paylaşımların aynı zamanda halkı korkutmayı hedeflediğini söyledi. Lotz, buna rağmen güvenlik önlemlerinin bir kez daha gözden geçirileceğini belirterek "Paylaşım nedeniyle güvenlik güçlerini bir kez daha uyaracağız ve düzenli olarak bilgilendireceğiz" diye konuştu. Lotz, hassas güvenlik durumu nedeniyle polisin bu tür gelişmelere hazırlıklı olduğunu vurguladı.

"GÜVENLİK DURUMU BU YIL DAHA HASSAS"

Köln polisi geçen hafta, Münih'teki saldırı ve ülkedeki diğer şiddet olaylarının ardından karnaval günleri için sıkı bir güvenlik konseptiyle hazırlık yaptığını duyurmuştu.

"Radikalleşmiş bireysel faillerin eylemlerinin ardından güvenlik durumu önceki yıllara göre daha hassas" diyen Lotz, somut saldırı planlarına dair herhangi bir emare olmadığını, ancak bu durumun her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmayı daha da önemli hâle getirdiğini vurguladı.

Köln polisi, karnaval günlerinin en yoğun zamanlarda olağan günlere kıyasla yaklaşık bin 500 ek polis memuru görevlendirmeyi planlıyor. Sokak karnavalı, bu Perşembe günü "Weiberfastnacht" ile başlayacak.

Kaynak: DW Türkçe