IŞİD bombacısı İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, IŞİD operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda, örgüt için Irak’ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösteren M.O.’nun İstanbul’da olduğu belirlendi.

Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından M.O.’nun kaldığı adrese baskın düzenlendi. Gözaltına alınan M.O. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan M.O.’nun örgüt içerisinde bulunduğu dönemlere ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.O.’nun patlayıcıların yanında Arapça konuştuğu anlar yer alıyor.

M.O.'nun kimliğini gizlemek için seyyar satıcılık yaptığını belirleyen ekipler, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren diğer örgüt üyeleriyle de iletişiminin devam ettiğini ortaya çıkardı.