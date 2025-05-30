IŞİD'den Şam yönetimine ilk saldırı

IŞİD, Suriye’de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından HTŞ öncülüğünde kurulan geçici hükümete karşı düzenlediği ilk saldırıyı üstlendi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin güneyinde bulunan Süveyda vilayetinde hükümet güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

BİR SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı, çarşamba günü Süveyda’nın batısında gerçekleşti. Patlama sonucunda bir sivil yaşamını yitirirken Suriye ordusunun 70. tugayında görevli üç asker yaralandı. Bu olay, IŞİD’in yeni yönetime karşı gerçekleştirdiği ilk doğrudan eylem olarak kayda geçti.

Yerel kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve IŞİD’e yönelik operasyonların devam ettiğini aktardı. Mayıs ayında Halep’te gerçekleştirilen bir operasyonda üç IŞİD'li öldürülmüştü.