IŞİD, Deyrizor'da SDG'ye saldırdı

Suriye'de çatışmalar sürüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) raporuna göre HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümetinin Halep'te Kürtlerin yoğun olduğu iki mahalleye saldırıp "kontrolü ele almasından" sonra Deyrizor'da çatışmalar başladı.

Suriye'nin doğusunda yer alan ve petrol kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerden Deyrizor'da geçici hükümetin silahlı gruplarının Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindeki kontrol noktalarına saldırdığı bildirildi.

SOHR, SDG'nin saldırıya karşılık vererek "güvenlik önlemlerini sıkılaştırdığını", çatışmada herhangi bir can kaybı olmadığını yazdı.

Öte yandan iki gün önce de kentin doğusundaki Al-Susah kasabasında IŞİD'in SDG'ye saldırı düzenlediği ve iki SDG mensubunun yaralandığı ifade edildi.

SOHR'un verilerine göre 2026'nın başından beri IŞİD, Deyrizor'daki SDG güçlerine 5 kez saldırdı.

Yaklaşık 2017'ye kadar IŞİD'in elinde bulunan Deyrizor, Batılı "koalisyon güçlerinin" de yardımıyla YPG'nin eline geçmişti.