IŞİD'e yönelik 7 kentte operasyon: 6 gözaltı
IŞİD'e yönelik İzmir merkezli 7 kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İzmir merkezli 7 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi.
Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.
İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.