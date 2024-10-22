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IŞİD'e yönelik 7 kentte operasyon: 6 gözaltı

IŞİD'e yönelik İzmir merkezli 7 kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 22.10.2024 09:11
  • Giriş: 22.10.2024 09:11
  • Güncelleme: 22.10.2024 09:16
Kaynak: AA
IŞİD'e yönelik 7 kentte operasyon: 6 gözaltı
Fotoğraf: AA

İzmir merkezli 7 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi.

Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.

İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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