IŞİD'e yönelik soruşturma: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen IŞİD üyesi 13 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması ve arama-el koyma işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Güncel
  • 28.10.2025 08:34
  • Giriş: 28.10.2025 08:34
  • Güncelleme: 28.10.2025 08:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: ANKA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "çatışma bölgeleriyle irtibatlı IŞİD üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini" açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı IŞİD üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin 28 Ekim 2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanması ile arama / el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

