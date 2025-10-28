IŞİD'e yönelik soruşturma: 13 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen IŞİD üyesi 13 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması ve arama-el koyma işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "çatışma bölgeleriyle irtibatlı IŞİD üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini" açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı IŞİD üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin 28 Ekim 2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir.
Şüphelilerin yakalanması ile arama / el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."