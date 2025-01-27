IŞİD ile mücadele için dört ülkeli ittifak önerisi

Haber Merkezi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile gerçekleştirdiği görüşmede, IŞİD ile mücadele amacıyla Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye’yi kapsayan bir bölgesel ittifak kurulması çağrısında bulundu. Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ittifakın amacının, IŞİD’in varlık gösterdiği odakları ortadan kaldırmak ve örgütün finansman kaynaklarını kesmek olduğu belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid Bağdat’ta Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı. Irak Cumhurbaşkanı Reşid, ülkesinin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, "Irak topraklarına yönelik her türlü müdahaleyi reddediyoruz" ifadelerini kullandı.