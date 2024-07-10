IŞİD'in eski lideri Bağdadi'nin eşine idam cezası verildi

Bağdat'taki Karh Ceza Mahkemesi, Ezidi kadın ve kız çocukları alıkoymakla suçlanan IŞİD'in öldürülen lideri Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed'e idam cezası verdi.

Irak'ta mahkeme 5 yıl önce Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen Radikal İslamcı örgüt IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşi hakkında idam kararı verdi.

Bağdat'taki Karh Ceza Mahkemesi Basın Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre mahkeme, Bağdadi'nin eşi Esma Muhammed hakkında "IŞİD ile işbirliği yapmak ve Ezidi kadınları önce evinde hapsetmek sonra da Musul'un batısında yer alan Sincar'dan IŞİD militanlarınca kaçırılmalarına yardımcı olmak" suçlamasıyla idam kararı verdi.

SAHTE BİR İSİMLE TÜRKİYE'DE YAŞIYORDU

2019 yılında ABD güçleri, El Bağdadi'nin ailesinin bir kısmıyla birlikte Suriye'nin kuzeybatısında saklandığı yere baskın düzenledi. Bağdadi bir tünelde yakalandığında üzerindeki patlayıcı yeleği infilak ettirerek kendisi ve iki çocuğunu öldürmüş, dört eşinden ikisi ise çıkan çatışmada öldürülmüştü.

Ancak Esma Muhammed orada değildi. Sahte bir isimle Türkiye'de yaşıyordu ve 2018'de tutuklandı. Bu yılın şubat ayında Irak'a geri gönderildi ve o zamandan beri cezaevinde tutuluyordu.