IŞİD'in "Güney Suriye Valisi" yakalandı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, uluslararası koalisyonla birlikte Şam kırsalında düzenlenen ortak operasyonda terör örgütü IŞİD'ın "Horan (ülkenin güneyi) Valisi"nin yakalandığını duyurdu.

Hattab, ‘IŞİD’in Suriye'deki sözde Şam ve Horan valilerinin 24 saatten kısa sürede etkisiz hale getirilmesinin, örgüte karşı sürdürülen mücadelenin yeni bir aşaması olduğunu’ söyledi.

Hattab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘operasyonun İçişleri Bakanlığı ile Genel İstihbarat Kurumu'nun koordinasyonu ve uluslararası ortaklarla yürütülen işbirliği sayesinde başarıya ulaştığını’ söyledi.

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı El-İhbariyye'nin İçişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberde "İçişleri birimleri ile Genel İstihbarat Başkanlığı işbirliği ve koalisyon güçleri koordinesinde Hteytit et-Türkmen beldesindeki IŞİD hücresine nitelikli bir operasyon düzenlendiği" ifade edildi.

Operasyonda farklı türde çok sayıda silah ve mühimmat ile terör faaliyetlerine dair doğrudan bağlantıyı ortaya koyan belge ve dokümanın ele geçirildiği aktarıldı.

Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Ahmed Dalati, dün gece yarısından sonra Şam kırsalındaki Muaddamiyye ilçesinde bir IŞİD hücresine düzenlenen operasyonda, örgütün "Şam Valisi" olarak adlandırılan "Ebu Ömer Tayba" kod adlı Taha ez-Zubi ile bazı yardımcılarının üzerlerinde patlayıcı yeleklerle yakalandığını açıklamıştı.