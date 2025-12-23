IŞİD'in intihar eylemcisi Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla IŞİD yöneticilerinden Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Afganistan-Pakistan sınırında IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten Türk bir şahsın bulunduğunu tespit etti.

Bahse konu şahsın, aynı zamanda IŞİD'e ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

Şahsın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ayrıca şahsın Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

YÖNETİCİLİĞE KADAR YÜKSELDİ

İstihbarat çalışmaları neticesinde, Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve IŞİD adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

MİT, Gören'in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı ve Afganistan-Pakistan alanındaki IŞİD kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükseldiğini belirledi.

Gören'in Pakistan’da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından da sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Buna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gören’in güncel konumu tespit edildi ve Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.