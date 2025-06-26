IŞİD'in Lübnan'daki lideri yakalandı

Lübnan ordusu, terör örgütü IŞİD'in ülkedeki liderinin yakalandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "bir dizi takip ve istihbarat çalışmasının ardından" gerçekleştirilen operasyonda Askeri İstihbarat Dairesi'nin, IŞİD'in önde gelen liderlerinden biri olan ve güvenlik operasyonlarının planlanmasına katılan "Kasura" lakaplı kişiyi yakaladığı belirtildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile elektronik cihazlar ve insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanların da ele geçirildiği kaydedildi.

"Kasura" lakaplı IŞİD'linin, örgütün Lübnan'daki eski lideri Ebu Said eş-Şami'nin yakalanmasının ardından bu göreve getirildiği kaydedildi.

Şami'nin, 27 Aralık 2024'te Askeri İstihbarat Dairesi tarafından düzenlenen nitelikli bir operasyon sonucu çok sayıda IŞİD mensubuyla birlikte yakalandığına işaret edildi.