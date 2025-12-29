IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' serbest kalıp 'Youtuber' olmuş

IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' olarak iki buçuk sene önce tutuklanan Bilal Özbuğday'ın serbest kaldığı ve YouTube kanalı açtığı ortaya çıktı.

TRT Haber, 24 Mayıs 2023'te IŞİD'in 'Marmara sorumlusu' Bilal Özbuğday'ın İstanbul'da yakalandığını yazmıştı.

İki sene önce çıkan bu habere karşın Marmara sorumlusu olarak geçen Özbuğday isimli şahsın, serbest kaldığı ortaya çıktı.

Özbuğday'ın Takva isimli bir dergide yazılar yazdığı ve aynı isimle Youtube kanalında da 'hutbeler' verdiği görüldü.