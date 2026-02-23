IŞİD'in Suruç Katliamı planlayıcısı İlyas Aydın Irak’ta: İade süreci başlatıldı

IŞİD'in "İstanbul emiri" olarak bilinen ve "Ebu Ubeyde" kod adıyla aranan Suruç katliamlarının planlayıcısı olarak aranan İlyas Aydın'ın Kuzey Suriye'deki cezaevinden Irak'a nakledildiği kesinleşti.

Ankara’nın, Bağdat’taki hapishanelere sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lileri Türkiye’ye getirme planının ayrıntıları da tartışılıyor. Irak’ta yürütülen sorgu sürecinin ardından bu kişilerin Türkiye’ye iade edilerek yargılanmaları prensip olarak kabul edildi.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, Türkiye ile Irak arasında yürürlükte olan suçluların iadesi anlaşması gereği, Ankara’nın talep etmesi halinde söz konusu isimleri Türkiye’ye getirme hakkı bulunuyor. Ankara’nın üst düzey örgüt militanlarını Irak’tan alarak Türkiye’ye getirip kamuoyuna siyasi ve güvenlik mesajı vermesi de beklentiler arasında.

5 BİN 700 IŞİD’Lİ IRAK’A SEVK EDİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki IŞİD mensuplarının Irak'a naklinin 12 Şubat 2026 gecesi tamamlandığını bildirmişti. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 21 Ocak'ta başlayan ve 23 gün süren süreçte 5 bin 700'den fazla IŞİD mensubu erkeğin Irak'a nakledildiği belirtilmişti.

1988 İstanbul Fatih doğumlu olan İlyas Aydın, IŞİD’in dağılma sürecinde Deyrizor’da dönemin Kürt güçleri tarafından yakalanarak Kuzey Suriye’deki bir cezaevine konulmuştu. İstanbul IŞİD Ana Davası kapsamında hazırlanan iddianamede "örgütün İstanbul lideri" olarak geçen İlyas Aydın hakkında kırmızı bülten ile arama kararı bulunuyor. IŞİD’e ait kapalı platformdaki yazışmalarda "Ebu Ubeyde’nin (İlyas Aydın) Irak’a sevk edildiği" bilgisi yer aldı. Aynı yazışmalarda, çatışmalar sırasında HTŞ güçlerinin cezaevlerinin kapılarını açmasıyla kaçan bazı IŞİD’lilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İZMİR BALÇOVA SALDIRISININ DA FİRARİ SANIĞI

IŞİD'in Türkiye yapılanmasında "Ebu Ubeyde" kod adıyla faaliyet gösteren İlyas Aydın, örgütün "İstanbul emiri" olarak biliniyor. Aydın’ın, IŞİD'in Türkiye'deki hücre yapılanmalarını denetlemek, militanların radikalleşme süreçlerini yönetmek ve Suriye'deki merkez yönetimle Türkiye'deki hücreler arasındaki koordinasyonu sağlamak gibi kritik görevler üstlendiği iddia ediliyor.

Aydın, 2019 yılında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Deir ez-Zor'da yakalandı ve verdiği demeçlerde 10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamı ve Suruç saldırısına ilişkin önemli iddialar ileri sürdü. Türk güvenlik birimleri tarafından hakkında birden fazla arama ve gözaltı kararı çıkarılan Aydın'ın dosyaları arasında İzmir Balçova'daki karakola yönelik saldırı da bulunuyor.

BİR GECE ANSIZIN GETİRİLEBİLİRLER

Diplomasi kaynaklarından edinilen bilgilere göre Ankara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD militanlarını Irak’taki sorgu sürecinin ardından Türkiye’ye getirme konusunda kararlı. Ancak Irak Ulusal Yargı Konseyi tarafından yürütülen sorgulamaların uzun sürebileceği belirtiliyor. Örgütün bazı üst düzey isimlerin kamuoyuna açıklanmadan önce gizlice Türkiye’ye getirilebileceği de olasılıklar arasında değerlendiriliyor.

IRAK’TA İDAM DIŞINDA CEZA YOK

IŞİD'lilerin yakınları ise Bağdat’taki cezaevlerinde bulunup bulunmadıklarının tespiti ve olası yargılamalara karşı Türkiye’deki avukatları aracılığıyla Iraklı hukukçularla temas kurdu. Bağdat’ta faaliyet gösteren terör davalarına bakan avukatlık bürosu kurucusu, Türkiye’den bu yönde çok sayıda başvuru aldıklarını belirtti. Iraklı avukat sorgulamaların gizlilik içinde yürütüldüğünü ve Irak yargısından bilgi almanın son derece güç olduğunu ifade etti.

Aynı hukukçu, IŞİD’lilerin Irak’ta hangi yasaya göre yargılandıkları sorusuna, Irak’ın Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığını söyledi. Bu yasa uyarınca örgüt bağlantılı suçlardan yargılanan sanıklara ölüm cezası verildiğini belirten hukukçu, idam cezası dışında bir yaptırım öngörülmediğini kaydetti.

BÜYÜKELÇİ’DEN AÇIKLAMA

Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Anıl Bora Erdin dün başkent Bağdat’ta katıldığı bir panelde "Irak hapishanelerinde tutuklu bulunan ve Türk vatandaşlığına sahip IŞİD mahkumlarının iadesi konusunda Bağdat ve Ankara arasında bir mutabakat sağlandığına" yönelik açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Erdin’in açıklamasını Irak merkezli Al Sharqiya haber portalı paylaştı.

Haberde, Türkiye Büyükelçisi’nin “Irak’ta Türk vatandaşlığına sahip IŞİD mahkumlarının sayısının 180'i aştığını belirterek, iadeleri için son adımların ve mekanizmanın belirlenmesi amacıyla önümüzdeki ay Bağdat'ta bir toplantı yapılacağını” söylediği aktarıldı. Büyükelçi’nin açıklamasında Kuzey Suriye’den Irak’a nakledilen Türk vatandaşı IŞİD’liler mi yoksa Ruseyfa Cezaevi’nde tutulan kadın ve çocuklar mı olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.