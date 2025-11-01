"IŞİD karşıtı koalisyona katılma" iddiası: Colani, Washington'a gidecek

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed Colani'nin 10 Kasım'da Washington'a gideceği ve IŞİD karşıtı koalisyona katılmak için anlaşma imzalayacağı öne sürüldü.

Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu.

Barrack, 8 Aralık 2024'te Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ'nin lideri ve geçici Cumhurbaşkanı Colani'nin 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti.

Bu durumda Colani, Beyaz Saray'ı ziyaret eden "ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak".

Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Colani'nin ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.

SURİYE VE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE YAPILACAK

Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Colani'nin ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.

Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.