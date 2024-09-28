IŞİD karşıtı koalisyonun görevi 12 ay sonra sonlanıyor

ABD ve Irak, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki görevinin Eylül 2025'te sona ereceğini, bununla birlikte iki ülke arasında yeni bir güvenlik işbirliği sürecinin başlayacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Irak yönetiminin imza attıkları ortak resmi açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, ABD öncülüğünde 2014 yılında IŞİD'e karşı kurulan koalisyonun Irak'taki görevinin 12 ay sonra, yani Eylül 2025'te sona ereceği ve ABD ile Irak arasında yeni bir "güvenlik ortaklığı" sürecine geçileceği ifade edildi.

Açıklamada, IŞİD'e karşı Suriye'de devam eden koalisyonun askeri misyonunun ise Eylül 2026'ya kadar süreceği belirtildi.

IRAK'TAN ÇEKİLME ANLAMINA MI GELİYOR?

Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi düzenleyen üst düzey bir ABD'li yetkili, bu anlaşmanın "Irak'tan geri çekilme" anlamına gelmediğini, daha ziyade asker sayısının azaltılması, ABD'nin Irak'ta kullandığı bazı üslerden ayrılması ve ülkedeki askeri görevlere göre yeni düzenlemelerin yapılması anlamına geldiğini söyledi.

Irak'ta halen 2 bin 500 civarında askeri bulunan ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını ne kadar azaltacağına ilişkin detay vermeyen yetkili, "Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum ki bu bir geri çekilme değil. Bu bir geçiş süreci. Bu, bir askeri koalisyon görevinden genişletilmiş ABD-Irak ikili güvenlik ilişkisine geçiş sürecidir" dedi.