IŞİD'lilerin aileleri tutuluyor: Suriye'deki Hol Kampı'yla ilgili neler biliniyor?

Suriye'de cihatçı HTŞ'nin kontrolüne geçen ve binlerce IŞİD mensubunun ailesinin tutulduğu Hol Kampı'nda bekleyiş ve belirsizlik sürüyor.

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

YPG, bu kampta IŞİD ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı IŞİD'lileri ve ailelerini tutuyordu. Bir zamanlar 50-60 bin kişinin bulunduğu bu kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.

KAMPIN KURULUŞU

Şam yönetimi, Fırat Nehri'nin doğusundaki aşiretlerin desteğiyle YPG'yi nehrin batısından çıkararak Deyrizor ilinin tamamını ve Haseke'nin bir bölümünü ele geçirdi.

SDG, yaşananların ardından HTŞ ve beraberindeki güçlerin Halep ve Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı bölgelere saldırısı nedeniyle kamptan çekilerek kontrolü HTŞ'ye devrettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) hizmet sağladığı Hol Kampı'nda kaç kişinin bulunduğuna ilişkin kesin bir sayı paylaşılmazken, çoğu kadın ve çocuk 20 binden fazla kişinin barındığı tahmin ediliyor.

Suriyeli ve Iraklı aileler, kamp nüfusunun çoğunluğunu oluştururken, Batılıların da yer aldığı 40 farklı ülkeden 6 bin kadın ve çocuğun burada bulunduğu değerlendiriliyor.

İDARİ BİNALAR VE GÜVENLİK NOKTALAR ATEŞE VERİLMİŞ

AA, etrafı dikenli tel ve çitlerle çevrili, kontrol noktaları ve zırhlı araçlarla korunan kampa girdi. Kampın ana girişinde polisler, toplumsal olaylara müdahale üniformaları ve kalkanlarıyla bekliyor.

Girişte dah önce YPG'nin kullandığı idari binalar, güvenlik noktaları, kamptan çekilmelerinin ardından buradaki insanlar tarafından ateşe verilmiş halde duruyor.

Kampın girişindeki bölümde bir sağlık merkezi önünde toplanan insanlar bir taraftan da internet erişimi bekliyor.

KAMPTA DÜKKAN BULUNUYOR

Kampın girişindeki bölümde barakalarla kurulu bir cadde yer alıyor. Bu caddede kampta kalanların bazı küçük dükkanları bulunuyor.

Beyaz çadırların uzandığı kampta üzerinde birkaç parça kıyafet bulunan çok sayıda çocuk dikkati çekiyor.

GEÇİCİ YÖNETİM KAMPI İNCELİYOR

Suriye'de geçici yönetime bağlı Dışişleri Bakanlığı'nın Hol Kampı'ndan sorumlu yetkilisi Fadi el-Kasım, "su, ekmek, ısınmak için yakıt ve sağlık hizmetleri" gibi temel ihtiyaçları karşıladıklarını söyledi.

Kasım, "Kampta Suriye, Iraklı ve yabancılar olmak üzere yaklaşık 23 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor ancak bu sayılar tam doğru değil. Suriye merkezi hükümetinden araştırma ve istatistik birimiyle ilgili çalışmaları yapıp tam sayıyı çıkaracağız. Gerekli hizmetleri sağlayarak da buradaki koşulları iyileştirmek için çalışacağız" dedi.

KAMP VE ÇEVRESİ ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan ordu açıklamasında, Hol Kampı ve çevresinin kapalı bölge ilan edildiği, bölgeden geçen otoyoldan ise "durmadan geçişlere" izin verileceği aktarıldı.

Haberde, açıklamaya ek olarak askeri bölge ilan edilen bölgenin haritası da paylaşıldı.