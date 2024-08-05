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IŞİD operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de IŞİD'e düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güncel
  • 05.08.2024 18:33
  • Giriş: 05.08.2024 18:33
  • Güncelleme: 05.08.2024 18:36
Kaynak: İHA
IŞİD operasyonunda 3 kişi tutuklandı
FOTOĞRAF: İHA

Nevşehir'de IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD içerisinde faaliyette bulunan ve Nevşehir'de ikamet eden şahısları tespit etti. Şahıslar uzun süre teknik ve fiziki takibe alındı.

Tüm deliller toplandıktan sonra da TEM (Terörle Mücadele) Şube Müdürlüğü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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