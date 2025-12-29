IŞİD operasyonunda 3 polis hayatını kaybetti: Siyasilerden başsağlığı mesajları

Yalova’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polis memuru hayatını kaybetti, 8 polis ve bir bekçi yaralandı.

Çatışmada Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan hayatını kaybederken Türkiye vatandaşı olduğu öğrenilen 6 IŞİD'li öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 09:40'ta sona erdiğini, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, 5 şüphelinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

3 polisin hayatını kaybetmesi üzerine siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

"Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

"Yalova’da IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybeden üç polis memuruna Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. IŞİD, yalnızca bölgemiz için değil tüm insanlık için ağır bir tehdit olmaya devam ediyor. IŞİD ve türevleriyle mücadelede ülke olarak ortak ve kararlı bir tutum sergilemek herkesin sorumluluğudur."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

"Yalova’nın Elmacık köyünde, DEAŞ’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı evlatlarımıza Allah’tan şifa niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan:

"Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

"Milletimizin başı sağ olsun. Yalova’da alçak terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.Bağdat’taki Amerikan hapishanelerinde doğan ve bölgemizi kana bulayan DAEŞ terör örgütünün ülkemizde 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' süreci yürürken ve bölgemizde İsrail odaklı müdahaleler yoğunlaşırken Suriye’deki gerilimlere eşzamanlı olarak tekrar hortlaması bir tesadüf olamaz.Bu alçak terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilmelidir. Türkiye, adı ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin, hiçbir terör örgütüne geçit vermemeli; her türlü müdahaleyi yapabilme kudretine sahip olduğunu göstermelidir. Bu konuda atılacak tüm adımlara sonuna kadar destek vermek, en asli vazifemiz olmalıdır."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehid olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu:

"Yalova'da DEAŞ teröristleri ile girdikleri çatışmada şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Yalova’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut:

"Yalova’da IŞİD’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Emniyet Teşkilatımıza sabır, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifa diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz:

"Yalova'da IŞİD'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan polislerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:

"Milletimizin başı sağ olsun. Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

"Yalova’da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağolsun. Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici:

"Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kahraman polisimizin şehit olduğunu, 7 kahraman polisimiz ile bir kahraman bekçimizin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, aile efradı, yakınları ile Emniyet Teşkilatımıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı polislerimize ve bekçimize Cenabıhak'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Terörün ve teröristin her türlüsüne karşı kahramanca mücadelede Türk Polis Teşkilatımıza üstün başarılar diliyorum. Yüce Allah her daim yar ve yardımcıları olsun."

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel:

"Bu gece İsmetpaşa Mahallemiz Çömlek mevkisinde, güvenlik güçlerimiz ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Yalova, kahramanlığınızı hiç bir zaman unutmayacak. Ülkemizin ve şehrimizin başı sağ olsun."