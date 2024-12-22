IŞİD operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı
Mersin merkezli 8 ilde IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
8 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada IŞİD'e finans sağladığı iddia edilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Mersin, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Karabük, Şırnak'taki adreslere gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalandı.
Adreslerde ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.