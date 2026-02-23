IŞİD, Suriye'de HTŞ öncülüğündeki hükümet güçlerini hedef aldı: 4 ölü
IŞİD'in düzenlediği saldırıda El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan hükümet güçlerinden 4 kişi öldü.
Suriye'nin Rakka ilinde, IŞİD'in düzenlediği saldırıda El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan hükümet güçlerinden 4 kişi öldü.
Suriye resmi ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, IŞİD, Rakka'nın batısındaki el Sabahiya'da kontrol noktasına saldırı düzenledi.
Saldırıda HTŞ'ye bağlı 4 iç güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
IŞİD'in 21 Şubat'ta Suriye'deki HTŞ hükümeti güçlerine yönelik saldırı çağrısı yapmasının ardından düzenlenen saldırılarda 3'ü asker, 4 kişi hayatını kaybetmişti.