IŞİD, üyeleri için çeşitli dillerde talimat yayınladı: Eylem mesajı verildi!

Türkiye ve Ortadoğu’da birçok katliama imza atan cihatçı örgüt IŞİD'in, militan ve sempatizanlarına “şeriatta kişisel güvenlik, gizlilik, istihbarat ve gözaltına alınmaları durumunda dikkat etmeleri gereken” uyarılar içeren mesaj yayımladı.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, mesaj önce Dark web'de (karanlık ağ) cihadist yapıların yer aldığı bir mecrada yer aldı. Kısa bir süre sonra da bir mesajlaşma uygulamasında kısa bir süre Türkçe olarak yayında kaldı. Söz konusu hesap kısa bir süre sonra devre dışı bırakıldı.

Uyarı mesajı çeşitli dillerde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60 ülkenin bayrağı ile yayınlandı. Mesajda eylemler için kış aylarına vurgu yapıldı.

IŞİD mesajında "Kameralara dikkat et, yüzünü gösterme. Takip edildiğini fark edersen izole ol. Hedefini iyi tanı. Talimatların dışına çıkma. Yaz aylarında az kış aylarında fazla eylem yap. Kış aylarında güvenlik güçleri çok meşgul olur. Her nerede olursan ol mevsimleri ve hava durumunu takip et. Saldırıdan önce geri geçilme planına uy, şehadetten önce selametini düşün. Ailene, özellikle eşine asla bilgi verme. Sorgulanırsan (gözaltı ifade süreci) yöneltilen suçlamaları reddet, yalan söyle, caizdir. Hapishanede muhbirler vardır. Mücahit kardeşin bile olsa bildiklerine dair tek bir kelime söyleme" ifadelerine yer verildi.