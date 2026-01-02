IŞİD Yalova’da ‘dernek’ kılıfıyla faaliyet yürütmüş; şikayetlere rağmen yeni yerler açmış

Yalova’da, 3 polisin yaşamını yitirdiği çatışmada öldürülen IŞİD mensubu Zafer Umutlu’nun amcası Metin Umutlu, cenazeyi almayacaklarını söyledi.

Yeni Şafak’a konuşan Metin Umutlu, çatışmadan haberleri olunca Zafer’in kardeşiyle Yalova’ya gittiklerini aktardı. Metin Umutlu, çatışmadan 3 gün önce Zafer Umutlu’nun kardeşinin, abisinin yılbaşında bir eylem yapabileceğinden şüphelendiğini ifade ederek şikayette bulunduklarını kaydetti.

Öte yandan IŞİD’in Yalova’da nasıl örgütlendiğine ilişkin detaylara ulaşıldı. Örgüt mensuplarının özellikle 14-18 yaş arası gençleri kandırdığı, örgütün faaliyetlerini “dernek” kılıfı altında yürüttüğü ortaya çıktı.

DÖVÜŞ EĞİTİMLERİ VERMİŞLER

IŞİD’liler Yalova’da ilk Kemerköprü tarafında “Ahlak ve Sünnet Dergisi” adlı bir yer kurmuş. Şikayet üzerine burası kapatılınca Elmalık köyünde bir depo kiralayıp burayı kullanmaya başlamışlar. Mart ayında burası da kapatılınca bu kez Yalova-Bursa Karayolu üzerinde “İlim ve Takva Dergisi” adlı yeni bir yer oluşturulmuş.

Şikayetlere rağmen sürekli yeni yerler açan örgüt mensupları, Yeni Şafak’ın aktardığına göre cumartesi akşamları saat 21.00’de toplantılar yaptı, burada ideolojik eğitimler verdi. Bunun yanı sıra güreş ve dövüş eğitimleri de buluşmalarda verildi. Toplantıların duyurusu sosyal medyada yapıldı.

Propaganda paylaşımları da yine sosyal medya üzerinden gerçekleştiren örgüt mensuplarının, her yaz Armutlu’da da çadırlar kurup kampa gittiği öğrenildi.