IŞİD’e geçit vermeyiz

Kobani davasında verilen kararlar Diyarbakır’da yapılan kitlesel yürüyüşle protesto edildi. “IŞİD’i sahiplenenler kaybedecek” pankartının açıldığı yürüyüşte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “IŞİD’e Kobani direnişinde geçit verdirmedik, şimdi de vermeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

Kobani davasında siyasetçilere verilen cezalar Diyarbakır'da protesto edildi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgür Kadın Hareketi (TJA) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde yapılan "Özgürlük ve Adalet Buluşması" eylemiyle cezalara tepki gösterildi.

DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında olduğu yüzlerce kişi, DBP Diyarbakır İl Örgütü binası önünde bir araya geldi. Kitle “IŞİD kaybetti, onu sahiplenenler de kaybedecek” pankartı taşıdı. Ayrıca tutsak siyasetçilerin fotoğrafları taşındı. Eyleme katılanlar, düdük ve zılgıtlarla ses çıkararak, kararları protesto etti.

YÜRÜYÜŞE ENGEL

Polisler, kitlenin il binasından yürüyüşe geçmesini engellemeye çalıştı. Polisler, “DAİŞ kaybetti onu sahiplenenler de kaybedecek” pankartının kaldırılmasını istedi. Kitle, engele aldırış etmeyerek, İstasyon Caddesi'ne kadar yürüdü. Polisler yer yer kitleyi engellemeye çalışsa da yürüyüş devam etti. Polisler, birçok kez gazetecilerin görüntü almasını engellemesi de dikkat çekti. Yürüyüş boyunca “Amed uyuma iradene sahip çık” sloganı atıldı. Yürüyüş, 5 Haziran 2015 IŞİD saldırısının yaşandığı İstasyon Caddesi'nde son buldu.

HUKUK KATLİAMI

Hatimoğulları, Kobani davası kararlarını "hukuk katliamı" olarak nitelendirdi. Siyasetçilere toplamda 407 yıl hapis cezası verildiğine dikkati çeken Hatimoğulları, “Arkadaşlarımız otoriter rejime karşı insan haklarını; Alevilerin, ülkemizde yaşayan farklı halkların haklarını savundular. Kadınların haklarını savundular, doğayı savundular, insan hakkını savundular. Bir kuru ekmeğe muhtaç olanların hakkını savundular. Hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak savunmalar yaptılar. ‘Bizler dimdik direniyoruz, sizler de dışarıda dimdik direnin' mesajı verdiler" diye konuştu.

Kobani Davası’nda verilen kararlara karşı bir kampanya süreci başlattıklarını aktaran Hatimoğulları, "Bu karar hukuki değil siyasi karardır. Erdoğan, Saray ve küçük ortağının genel merkezlerinde yazdıkları iddianamelerle yazılmış bir davadır Kobanê Kumpas Davası. HDP’den, ezilenlerden, Kürt halkından intikam alma davasıdır. Bu dava düzmece davasıdır. AKP-MHP, bizlere böyle diz çöktüreceklerini sandı. HDP ve Türkiye demokrasi güçleri diz çökmedi. Bizler devrimci, sosyalist, demokrat, aydınlar olarak bir kez daha Amed’in göbeğinde sözümüz olsun ki yürüttüğümüz mücadeleden bir adım geri atmayacağız. Kürt halkının mücadelesini omuz vermekten bir adım geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

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DEMİRTAŞ NEDEN İLİŞTİRİLDİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kobani Davası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Kobani olaylarında kamu düzenlerine karşı mücadele etmek benim görevimdi" diyen Davutoğlu, "10 sene niye sürdü bu dava? Neden 2018’de Demirtaş bu davaya iliştirildi? Hangi pazarlıklar döndü?" diye sordu.