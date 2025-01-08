IŞİD’e yardım etti, tahliye oldu

Haber Merkezi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle esnaf ve yurttaştan para toplayan M.E.K. ile A.İ.’nin IŞİD ile bağlantısı tespit edildi.

Polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan M.E.K. ve A.İ.’nin adreslerine operasyon düzenledi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.