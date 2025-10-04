IŞİD’in dijital faaliyetleri alarm veriyor: 14-15 yaşındaki çocuklar hedefte

İzmir Balçova’da Salih İşgören Polis Merkezi’ne 8 Eylül’de 16 yaşındaki E.B. tarafından düzenlenen 3 polisin yaşamını yitirdiği, 2 polisin de yaralandığı saldırının ardında cihatçı örgüt IŞİD’in internet üzerinden faaliyet gösteren çift ayaklı ekibi çıktı.

Milliyet gazetesinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 8 Eylül’de 16 yaşındaki E.B.’nin İzmir’deki saldırıyı düzenlemesinin ardından IŞİD ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahısların faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

İzmir’deki saldırıdan bir gün sonra “yalnız terörist” tarzı eylem arayışında olan ve IŞİD’e yandaş şahısların kapalı sistem haberleşme programları ile örgüt mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

İZMİR’DEN SONRA İSTANBUL

9 Eylül’de A.Y.G. isimli 15 yaşındaki çocuk Ataşehir’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ile yürütülen çalışmayla gözaltına alınan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı A.Y.G’nin dijital malzeme ve eşyaları üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt yandaşları ile iletişim amacıyla kullandığı kapalı sistem haberleşme programları ve uygulamaları ile şifreleme programlarını (RocketChat, Techhaven, Element) kullandığı tespit edildi.

Dijital incelemelerde molotof kokteyli yapımı, patlayıcı madde yapımı, uzun namlulu silah sökme-takma eğitim dosyaları, atış eğitimlerine ait dosyalar ve çok sayıda örgütsel doküman ve görsel malzeme bulunurken A.Y.G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı istihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalarda yine İzmir saldırısından 2 ay önce bu kez Maltepe’de benzer bir saldırının önlendiği ortaya çıktı.

Kapalı sistem haberleşme programları ile örgüt mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştiren D.R. isimli 14 yaşındaki çocuğun da geçen temmuzda yakalandığı öğrenildi. Türkmenistan uyruklu olan ve ailesi ile Türkiye’de yaşayan D.R’nin dijital eşya ve malzemeleri üzerinde yapılan incelemelerde yine RocketChat, Techhaven, Trueerypt, Vepaerypt isimli kapalı sistem haberleşme program ve uygulamaları kullandığı tespit edildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANDI, EV HAPSİYLE SERBEST KALDI

Ataşehir’de 9 Eylül günü yakalanan 15 yaşındaki A.Y.G gibi bu programlar üzerinden örgüt yandaşları ile temasa geçen D.R.’nin de eyleme hazırlandıktan sonra örgüt mensuplarına yönlendirildiği, örgüt mensuplarından da Telegram üzerinden suikast ve bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı. Dijital araçları üzerinde yapılan incelemelerde dron kullanımı hakkında da çeşitli dokümanlar ile görseller, patlayıcı madde yapımına dair dokümanlar ve eğitim videolarıyla yine evde nasıl bomba yapılacağına dair videolar, araçlara saldırı/eylem kılavuzu görselleriyle, “saldırı taktikleri” isimli klasör bulunan D.R. ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.