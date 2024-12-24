IŞİD’in eline yeni silahlar geçti

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, IŞİD'in artan varlığı konusunda endişeli olduklarını belirterek “Suriye’nin doğusunda yeni silahlar elde etmiş olmaları kaygı verici” dedi.

Rudaw’ın haberine göre Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ile bir araya gelen Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, görüşme sonrası Suriye’de bir siyasi süreç oluşturulması ve bu sürecin Suriye halkının çıkarlarını gözetmesi gerektiğini ifade ederek, "IŞİD, Suriye’de güç kazandı ve yeni silahlar edindi" açıklamasında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi ise, bölgedeki çatışmaların çözümü için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.