"IŞİD’li kadınlar Türkiye'ye getiriliyor" iddiası

Suriye’nin Haseke kentinde bulunan El Hol Kampı'nın boşaltılmasının ardından IŞİD’e katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınların Türkiye’ye gelmeye başladıkları öne sürüldü.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, kadınların büyük kısmının şu an İdlib’de olduğu öğrenildi. Kadınlardan bazılarının Suriye sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye geçtiği, bazı kadınların ise Türkiye’den anlaştıkları avukatlar aracılığıyla çocuklarıyla birlikte "etkin pişmanlık yasasından" yararlanmak istediklerini belirterek teslim olduğu iddia edildi.

ANKARA-ŞAM HATTINDA "EL ROJ" PAZARLIĞI

Yine Haseke’de bulunan El Roj Kampı’nda sayıları 250’yi geçen Türk vatandaşı kadın ve çocuk bulunuyor. Şam ile Ankara arasında sürdürülen müzakereler sonucunda önümüzdeki aylarda El Roj Kampı’nda tutulan IŞİD’li kadınların devlet tarafından alınarak Türkiye’ye getirilmeleri bekleniyor.

"ORTADA NET BİR PROGRAM YOK"

Türkiye’ye getirilecek kadın ve çocukların rehabilitasyonunun nasıl bir programla sürdürüleceğine dair net bilgiler yok. Uluslararası Radikalizm Gözlemevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hilmi Demir, "Bildiğim kadarıyla IŞİD’li kadın ve çocuklara yönelik Türkiye’de deradikalizasyon veya rehabilitasyon programı yürütüldüğüne dair elimizde bir veri bulunmuyor" dedi.

Demir, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yürütülen bazı çalışmalar olduğunu basında yer alan haberlerden bildiğini belirterek, “Bunlar için deradikalizasyon programı denebilir mi bilmiyorum. Çünkü bu konuda elimizde net veriler yok. Şu kadar kadın ve çocukla, şu kadar süreye yayılan bir deradikalizasyon programı yürütüldüğü ve sonuçları şunlardır şeklinde net, kontrol edilebilir veri içeren bir program yürütüldüğüne dair bir bilgiye sahip değilim. Toplantılar, çalıştaylar yapıldı ama bunlar için deradikalizasyon programı demek çok doğru olmaz" değerlendirmesinde bulundu.