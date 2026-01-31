IŞİD’liler geri getirilecek

Haber Merkezi

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Al Hol ve Al Roj kamplarındaki IŞİD’le bağlantılı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kadın ve 12 yaş altı çocukları ülkeye getirme kararı aldığı öğrenildi. SDG tarafından yakalanan mahkûmların tutulduğu kamptan getirileceklerin yerinde rehabilitasyon ve entegrasyon sürecinden geçirileceği, ardından Türkiye’ye getirileceği belirtildi.

Kısa Dalga’nın haberine göre Washington–Bağdat–Şam hattında sürdürülen görüşmelerde Kuzey Suriye’de tutulan Türkiye kimliği taşıyan IŞİD bağlantılı kadınlar ile çocukların teslim alma garantisi verildi. Ağustos 2025’te Türkiye’den bir ekibin gönderildiği kamplarda kadınlarla birebir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı. Birleşmiş Milletler’in Kasım 2025 verilerine göre, bu kamplardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlar ile 12 yaş altı çocukların sayısının 1300 civarında. Haseke’ye yakın gözetimevlerindeki tutulan 12-18 yaş aralığındaki oğlan çocuklarından yaklaşık 600’ünün Türkiyeli olduğu ifade edildi. Aralarında IŞİD’in askeri eğitiminden geçirilen ve çatışma bölgelerinde ölümlere karışan çocuklar da bulunuyor.

KATLİAMIN SORUMLULARI GERİ GETİRİLMELİ

10 Ekim Barış Derneği, katliamda sorumluluğu bulunan tutukluların getirilmesi için çağrı yaptı. Açıklamada, “IŞİD’li mahkûmların geri istenmesi süreci başlayacaksa ilk önce katliamın sorumlularından başlanmalı. Katliam yargılamalarında adı geçen pek çok IŞİD’linin cezaevlerinde ya da kamplarda olduğu biliniyor” ifadeleri kullanıldı.