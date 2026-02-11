IŞİD’lilerin Türkiye'ye iadesi ve yargılanma konusu Meclis gündeminde

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Kuzeydoğu Suriye’de kamplardan kaçan ya da sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD militanlarının Türkiye’ye iadesi ve yargılanması konusunu TBMM gündemine taşıdı.

Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, Irak yetkili makamlarının son açıklamalarında yer verdiği Suriye’den 2 bin 250 IŞİD militanın Irak tarafından teslim alınması bilgisini paylaşarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lilerin akıbetinin netleşmediğini kaydetti.

"KAÇI İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR KAPSAMINDA ARANMAKTADIR?"

Türkiye güvenlik güçlerinin, ABD askerleriyle Kuzey Suriye’deki hapishanelerde bulunan ve Türkiye vatandaşı olduğunu beyan eden IŞİD’lilerin parmak izlerini ve DNA’larını alıp ifadelerini topladığının basına yansıdığını belirten Karaca, Kuzey Suriye’deki hapishanelerde 2 binin üzerinde Türkiye vatandaşı IŞİD militanı bulunduğu bilgisine de yer verdi.

10 Ekim Ankara katliamına ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde süren yargılamaya dahil edilen resmi evraklarda, katliamdan sorumlu firari sanıkların bir kısmının söz konusu kamplarda kaldığının belgelendiğini ifade eden Karaca, 10 Ekim ve Suruç katliamlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve kamuoyunun, insanlık suçu işlemiş bu IŞİD’lilerin iadesi ve yargılanmasını uzun süredir talep ettiğini aktardı.

Önergede, şu sorular yer aldı: