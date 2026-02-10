IŞİD’lilerin yargılamaları Türkiye’ye taşınabilir iddiası

Ankara–Bağdat–Washington hattında yürütülen görüşmelerde, Suriye’nin kuzeyindeki cezaevlerinden Irak’a sevk edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD’lilerin Türkiye’de yargılanması seçeneğinin gündemde olduğu iddia edildi. Kısa Dalga’nın haberine göre, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın firari sanıklarının da listede yer aldığı iddia edildi. Haberde, üç ülkenin IŞİD’lilerin "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından yargılanmaları konusunda mutabık olduğu ifade edilirken yargı belgelerinde IŞİD’in İstanbul emiri olarak geçen, 10 Ekim katliamı firari sanıklarından ve kırmızı bültenle aranan Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın’ın da Irak’a sevk edilecek militanlar arasında olduğu aktarıldı. 10 Ekim katliamının diğer sanıkları İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Savaş Yıldız, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Mustafa Delibaşlar, Nusret Yılmaz, Kasım Dere ve Yakup Selağzı da arananlar arasında yer alıyor.

UYRUKLARINI SAKLIYORLAR

Haberde, Kuzey Suriye’deki hapishanelerde tutulan ve kimliğini beyan eden yaklaşık 2 bin Türkiye vatandaşı bulunduğu, ancak IŞİD militanlarının tamamının kimlik tespitinin netleştirilemediği aktarıldı. IŞİD’lilerin uyruklarını gizlemelerinin ise örgüt talimatı olduğu, ayrıca hapishane sonrası süreçte güvenliklerini sağlama gerekçesinin olduğu öne sürüldü.

Ankara’nın, soruşturma ve ilk yargılamaların ardından Türkiye vatandaşı IŞİD’lilerin Irak hapishanelerinden Türkiye’ye sevk edilmesini talep ettiği iddia edildi.