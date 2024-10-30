IŞİD’liye engelli maaşı verilmesi Meclis gündeminde

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, IŞİD’li Mohammed Khlaf İbrahim’in engelli maaşı verilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Evrensel'in haberine göre; “Ebu Leys” kod adlı Mohammed Khlaf İbrahim’in, 2014 yılında IŞİD’e katıldığının, IŞİD saflarında savaşırken mayın patlaması yaralandığının, 2018 yılında kaçak yollardan Türkiye’ye girdiğinin ve bir süre Van’da yaşadığının belirtildiği soru önergesinde Mohammed Khlaf İbrahim’e Kızılay tarafından emekli maaşı aldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle sunulan soru önergesinde şu sorulara yer verildi:

• Kızılay IŞİD saldırganı Mohammed Khlaf İbrahim’e hangi şartlar ve kriterler sonucunda maaş vermiştir?

• Mohammed Khlaf İbrahim’e hangi zaman aralıklarında maaş verilmiştir?

• Türkiye’de ikamet eden ve daha önce IŞİD’de faaliyet yürüttükleri bilinen kaç kişiye vatandaşlık verilmiştir?

• Türkiye’de ikamet eden ve daha önce IŞİD’de faaliyet yürüttükleri bilinen kaç kişi vardır? Bu kişiler hangi şehirlerde ikamet etmektedirler? IŞİD’de faaliyet yürüttükleri bilinen bu kişilerin Türkiye’den çıkarılması için gerekli işlemler başlatılacak mıdır?

• Sınır kapılarından veya resmi yollarla giriş yapan kişilerin İnterpol kaydı olup olmadığı kontrol edilmekte midir? Bu kişilerin Türkiye’ye girişleri araştırılmakta mıdır?

***

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan, IŞİD’in Kasım 2023’te İstanbul’daki sinagog, kilise, alışveriş ve eğlence merkezlerine saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat alınması sonrası yakalanan ‘Ebu Leys’ kod adlı Mohammed Khlaf İbrahim'in, Kızılay'dan engelli maaşı aldığını yazmıştı.

Soykan'ın aktardığına göre, Ebu Leys'in ifadesinde şunları söylemişti:

"Yüzde 70 görme engelliyim. Yakınımda mayın patlayınca gözlerim bu şekilde yüzde 70 engelli hale geldi. Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da kimlik başvurusunda bulundum. Ayrıca sağlık problemlerim nedeniyle gerekli başvurularda bulundum. Halen Kızılay’dan engelli maaşı almaktayım. Ankara’dan yaptığım başvuru neticesinde beni Balıkesir iline devlet yerleştirdi. O tarihten beri Balıkesir’de ikamet ederim.”