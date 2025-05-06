İSİG, çalışırken ölen çocukları andı: 10 yılda en az 742 can gitti

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda çocuk işçiliğin karanlık yüzü bir kez daha ortaya kondu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuk işçileri andı; çocuk işçiliğe karşı mücadele çağrısı yaptı.

14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, 16 yaşındaki Yusuf Güzel, 17 yaşındaki Yakup Taşar, 17 yaşındaki Necip Fazıl Çırak, 17 yaşındaki Mehmet Özarslan ile bu yıl başından itibaren ve geçtiğimiz yıl çalışırken yaşamını yitiren çocuk işçileri hatırlatan İSİG Meclisi, “Unutma, unutturma. Çocuk işçiliği ile mücadeleye” diyerek paylaşımlar yaptı.

İSİG Meclisi’nin verilerine göre yılbaşından Nisan ayına kadar 17 çocuk/genç işçi, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetti.

Ocak’ta en az 7, Şubat’ta 4, Mart'ta da 6 çocuk/genç çalışırken yaşamını yitirdi. 2024’ün tamamında ise 71'i çocuk/genç işçi öldü.

İSİG Meclisi’nin verilerine göre son 10 yılda çalışırken ölen çocuk/genç sayısı ise en az 742.