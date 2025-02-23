İSİG'den 'aile yılı' tepkisi: 12 yılda 2664 genç işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yayımladığı Çocuk İşçilik Raporu’nda, 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesine tepki göstererek, genç işçilerin güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekti.

Raporda, son 12 yılda en az 2664 genç işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği vurgulandı.

Raporda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğurganlık hızının düşmesine ilişkin yaptığı açıklamalarla, ucuz ve örgütsüz işçi kitlesinin sermaye için vazgeçilmez olduğuna işaret edildi.

İSİG Meclisi, bu politikaların bir parçası olarak sunulan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, 18-29 yaş arasındaki gençlere 150 bin TL’lik faizsiz kredi sağlanmasının da gençleri erken yaşta güvencesiz işçiliğe yönlendirdiğini belirtti.

GENÇ İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ

İSİG’in verilerine göre, 2013-2024 yılları arasında toplamda 2664 genç işçi hayatını kaybetti. Pandemi döneminde genç işçi ölümlerinde kısmi bir düşüş yaşansa da, 2021 yılından itibaren artan yoksulluk ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle ölümler yeniden yükselişe geçti.

İşkollarına göre en fazla ölüm, 695 işçi ile inşaat ve yol sektöründe gerçekleşirken, tarım ve orman işkolunda 453, konaklama ve eğlence sektöründe 231, taşımacılıkta ise 178 genç işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin başlıca nedenleri arasında ise trafik kazaları, yüksekten düşme, ezilme ve göçük, elektrik çarpması, zehirlenme ve boğulma yer aldı.

GÖÇMEN GENÇ İŞÇİLER DE RİSK ALTINDA

Raporda, genç işçiler arasında göçmenlerin ölüm oranının genel iş cinayetlerinin iki katı olduğu belirtildi. 2013-2024 yılları arasında 280 göçmen genç işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin çoğunluğunu Suriye, Afganistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden gelen göçmenler oluşturuyor. Göçmen genç işçi ölümlerinin en fazla mevsimlik tarım, inşaat ve sanayi işkollarında yaşandığı ifade edildi.

GENÇ İŞÇİLERİN ÇOĞU SENDİKASIZ

Raporda, genç işçi ölümlerinin yüzde 96,81’inin sendikasız olduğu belirtildi. Sendikalı işçilerin ise büyük çoğunluğunun maden, metal ve kimya sektörlerinde çalıştığı kaydedildi. İSİG Meclisi, sendikal örgütlenmenin yeni işçileri yeterince koruyamadığını ve bu durumun genç işçilerin güvencesiz koşullarda çalışmasına yol açtığını vurguladı.

“GELECEĞİMİZ ÇALIŞARAK ÖLÜYOR”

İSİG Meclisi, gençlerin sağlıklı, güvenli bir yaşam sürmesi ve eğitim olanaklarına erişmesi gerekirken, yoksulluk, güvencesiz işçilik, şiddet ve iş cinayetleri gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Açıklamada, “Türkiye'nin genç nüfus avantajının, ucuz işgücü olarak görülmesi kabul edilemez. Gençler, geleceğini kaybederken onlara ‘seviyorsan git evlen bence’ demek, toplumun gerçek sorunlarını görmezden gelmektir” ifadelerine yer verildi.

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