İSİG'den Hatay'da ölen çocuk işçiler için açıklama

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Hatay Antakya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çocuk işçilerle ilgili açıklama yaptı.

Hatay Antakya’da bir fabrika işçilerini taşıyan servis, tıra çarptı. Kazada 14 yaşındaki Ahmet Koçak, 17 yaşındaki Ömer Erdoğan ve Ahmet Akarsu, 18 yaşındaki Mehmet Albayrak, 20 yaşındaki Ömer Albayrak ve 23 yaşındaki Halil Albayrak hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, kazaya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada gençler için güvenceli iş imkanları sağlanması gerektiğini vurguladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün saat 16.00 sularında Hatay Antakya'da fabrika işçilerini taşıyan servisin tıra çarpması sonucu, Ahmet Koçak 14 yaşında, Ömer Erdoğan 17 yaşında, Ahmet Akarsu 17 yaşında, Mehmet Albayrak 18 yaşında, Ömer Albayrak 20 yaşında, Halil Albayrak 23 yaşında hayatlarını kaybetti. Buradan çağrımızı tekrarlıyoruz: Eğitim parasız olacak! Mesleki eğitim yeniden yapılandırılacak! Sokaklar uyuşturucu ve çetelerden temizlenecek! Gençlerimize güvenceli iş sağlanacak! İşyerlerinden, ulaşıma ve barınmaya kadar bütün süreçte işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınacak!"