İSİG'den yangında ölen çalışanlarla ilgili açıklama

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nden, Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Grand Kartal Otel çalışanları anısına yapılan paylaşımda, "Patronları daha fazla kar yapmak için önlem almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında hayatlarını kaybettiler. Unutmayacağız, unutturmayacağız" denildi.

İSİG tarafından sosyal medya hesabından "Eslem, Esra, Şevval ve Dilara.. Bolu Kartalkaya'da çalıştıkları Grand Kartal Oteli'nde patronları daha fazla kar yapmak için önlem almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında hayatlarını kaybettiler. Unutmayacağız, unutturmayacağız" paylaşımında bulunuldu.