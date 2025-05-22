İSİG duyurdu: Balıkesir'de inşaatta çalıştırılan 12 yaşındaki çocuk düşerek ağır yaralandı

Balıkesir Edremit'te inşaatta çalıştırılan 12 yaşındaki çocuk, binanın 2'nci katından düşerek ağır yaralandı. Gelişmeyi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), duyurdu. Açıklamaya göre çocuk hastaneye yaşıtı olan bir başka çocuk işçi nezaretinde getirildi. 12 yaşındaki çocuk entübe edildi.

İSİG'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Timur Öztürk... 12 yaşında... Balıkesir Edremit'te çalıştığı inşaatın 2.katından düşerek ağır yaralandı. Yaşıtı olan bir başka çocuk işçi nezaretinde özel bir hastaneye getirildi. Entübe edilen Timur, çocuk yoğun bakımı olan bir hastaneye sevk edilecek."