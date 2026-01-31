İSİG Meclisi açıkladı: 2025 yılında en az 94 çocuk çalışırken hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2025 çocuk iş cinayeti raporunu açıkladı.

Evrensel'de yer alan rapora göre 2025 yılında en az 94 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Son 13 yılda çalışırken hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı ise 836 oldu.

SANAYİ İŞ KOLUNDA 27 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye’de 2025 yılında; tarım iş kolunda 31 çocuk işçi, sanayi iş kolunda 27 çocuk işçi, hizmet iş kolunda 20 çocuk işçi ve inşaat iş kolunda 16 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 94 çocuğun 13’ü kız ve 81’i erkek çocuk işçi; 26’sı 14 yaş ve altı, 68’i 15-17 yaş aralığında; 4’ü Suriyeli ve 1’i Afganistanlı olmak üzere 5’i göçmen.

Tarımda ölen 31 çocuğun 19’u işçi, 12’si çiftçi yani ailesinin yanında ücretsiz olarak çalışan çocuklar.

Sanayi iş kolunda ölen çocuklar gıda, maden, kimya, tekstil, ağaç, çimento, metal, enerji, taşımacılık ve genel işler işkollarında çalışıyordu.

Ticaret, metal, enerji ve genel işler iş kolunda çalışan 4 çocuk da kendi nam ve hesabına çalışan aile üyelerinin yanında iş öğrenmek için çalışıyordu.

MESEM’lerde çalışırken ölen 6 öğrenci/işçi tespit edildi.

2023 Eylül ayından itibaren tespit edilebilen MESEM’lerde çalışırken ölen çocukların sayısı ise 18 oldu.

MTAL, Ticaret, OSB ve Denizcilik Liselerinde okuyup çalıştıkları işyerinde staj yaparken 7 öğrenci/işçi hayatını kaybetti.

Moto kurye olarak çalışırken ölen 5 çocuk var.

En çok ölüm Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Gaziantep, Konya, Manisa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Niğde ve Sivas’ta meydana geldi.