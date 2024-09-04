İSİG Meclisi: Ağustos ayında en az 179 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), Ağustos ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı.

Ağustos ayında en az 179 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu yılın ilk sekiz ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 1201'e ulaştı.

Raporda öne çıkan önemli detaylar, çocuk ve genç işçilerin ölüm oranlarındaki artış, yüksekten düşme ve elektrik çarpması gibi basit önlemlerle engellenebilecek ölümler, meslek hastalıkları ve gizlenen işçi ölümleri oldu.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE GENÇ İŞÇİ ÖLÜMLERİ ARTIŞTA

Ağustos ayında en az 7 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk ölümleri, mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık, besicilik, inşaat ve otel işçiliği gibi işkollarında yoğunlaştı. İSİG Meclisi, çocuk işçi ölümlerindeki artışa dikkat çekerken, çocuk işçiliği konusunda ayrıntılı bir raporun yakında yayımlanacağını belirtti.

18-25 yaş grubundaki genç işçi ölümleri de ciddi bir artış gösteriyor. Bu ölümler özellikle sanayi, inşaat, moto kuryelik, mevsimlik tarım ve sokakta çalışma gibi işkollarında yoğunlaşıyor. Sanayi sektörü bu yıl iş cinayetlerinde en fazla artış gösteren sektör olarak öne çıkarken, Ağustos ayında 63 işçi sanayi, 47 işçi inşaat, 39 işçi tarım ve 30 işçi hizmet sektöründe hayatını kaybetti.

ÖRGÜTSÜZ VE GÜVENCESİZ İŞKOLLARI YİNE ÖNDE

İSİG Meclisi, Ağustos ayında en çok işçi ölümünün inşaat, tarım ve taşımacılık gibi güvencesiz ve örgütsüz işkollarında meydana geldiğini belirtti. Öte yandan maden işkolunda da Zonguldak, Muğla, Mardin, Osmaniye, Kütahya gibi şehirlerde iş cinayetleri yaşandı. Tersanelerde de işçi ölümleri görüldü; Aliağa, Tuzla ve Yalova’da iş cinayetleri rapor edildi. Moto kuryeler ise ölüm oranlarında dikkat çeken bir diğer işkolu oldu; bu yıl moto kurye ölümleri 37’ye ulaştı.

Ağustos ayında en az 179 işçi hayatını kaybettihttps://t.co/cbnSmDQJl2 pic.twitter.com/Rkw9WVNpJO — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) September 4, 2024

BASİT ÖNLEMLERLE ENGELLENEBİLİRDİ

Raporda, işçi ölümlerinin basit önlemler ve az maliyetle önlenebileceğine dikkat çekildi. 28’i inşaat sektöründe olmak üzere 41 işçi yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti. Yine 6’sı inşaatta olmak üzere 15 işçi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin; önlemsizlik, denetimsizlik ve kuralsızlığın açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

GÖRÜNMEZ KILINAN İŞÇİ ÖLÜMLERİ

Raporda, işyeri intiharları ve saklanan işçi ölümlerine de yer verildi. Bu ölümler arasında İstanbul’da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sibel Turan'ın konferans salonunda geçirdiği kaza, Malatya’da hamile bir öğretmenin sözleşmesi yenilenmediği için girdiği bunalım sonucu intihar etmesi yer alıyor. Son olarak Aydın Didim’de emekliliğine iki ay kala park ve bahçeler müdürlüğüne gönderilen bir belediye işçisi Nilüfer Altıner'in intiharı da çarpıcı bir örnek olarak yer tutuyor.