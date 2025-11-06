İSİG Meclisi: Ekim ayında en az 169 işçi yaşamını yitirdi

Alınmayan önlemler, güvencesizlik ve sendikasız çalıştırılma nedeniyle ekim ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 169 olarak kaydedildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin Ekim ayına ilişkin "İş Cinayeti Raporu" yayımlandı. Raporda, ekim ayında hayatını kaybeden işçi, göçmen ve çocuklara ilişkin verilerin detayları yer aldı.

Buna göre, ekim ayında "iş cinayetlerinde" en az 169 işçi yaşamını kaybetti. Böylece yılın ilk on ayında "iş cinayeti" sayısı bin 737’ye ulaştı.

EN ÇOK ÖLÜM TARIM/ORMAN İŞKOLUNDA

İşkollarına göre ölümler en yüksek yüzde 27 ile tarım/orman işkolunda yaşandı.

Ölümlerin yüzde 25'i inşaat/yol, yüzde 15'i taşımacılık, yüzde 6'sı metal, yüzde 5'i ticaret/eğitim işkollarında yaşandı.

Raporda ölümlerin yüzde 23'ünün ezilmeden, yüzde 20'sinin trafik servis kazasından, yüzde 17'sinin ise yüksekten düşmeden kaynaklandığı bildirildi.

Yaşamını yitiren işçilerin 12'si kadın, 157'sinin erkek olduğu bilgisi raporda yer aldı.

7 GÖÇMEN VE 8 'ÇOCUK İŞÇİ' ÖLDÜ

İş cinayetlerinde yaşamını kaybedenlerin 8'inin çocuk, 7'sinin ise mülteci/göçmen olduğu kaydedildi.

14 yaş ve altı 1 'çocuk işçi', 15-17 yaş arası 7 'çocuk işçi', 18-29 yaş arası 32 işçi, 30-49 yaş arası 61 işçi, 50-64 yaş arası 46 işçi, 65 yaş ve üstü 14 işçi ve yaşı bilinmeyen 8 işçi hayatını kaybetti.

ŞEHİRLERE GÖRE ÖLÜMLER

Ölümlerin 19'u İstanbul’da; 10'u Mersin’de; 9'u Ankara’da; 7'si Bursa’da gerçekleşti. Hatay, İzmir ve Ordu’da 6'şar; Çanakkale ve Sakarya’da 5'er işçinin ölümü gerçekleşti.

Aydın, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Malatya ve Muğla’da 4'er; Aksaray, Antalya, Çorum, Kastamonu ve Tekirdağ’da 3'er ölüm gerçekleşti.

2’şer ölüm Adana, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Edirne, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Nevşehir, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Kazakistan’da gerçekleşirken; Adıyaman, Batman, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Giresun, Iğdır, Isparta, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muş, Niğde, Osmaniye, Rize, Şırnak, Uşak, Yozgat, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Karadağ ve Mısır’da da birer ölüm meydana geldi.