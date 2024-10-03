İSİG Meclisi: Eylül ayında en az 152 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2023 yılı eylül ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı.

Yüzde 80’ini ulusal basından; yüzde 20’si ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrenilerek derlenen verilere göre yılın ilk 9 ayında 1371 işçi iş cinayetleri yaşamını yitirdi.

Eylül ayında ise 152 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

SGK’NİN VERİLERİ İSİG MECLİSİ’Nİ AŞTI

İSİG Meclisi açıkladığı raporda 4 Eylül’de SGK’nin yayımlamış olduğu İş Kazası İstatistiklerine ilişkin, “Yıllardır İSİG Meclisi olarak açıkladığımız iş cinayeti raporlarında ölen işçi sayısının ‘şişirme’ olduğunu iddia edenler bakalım şimdi ne diyecek? On yıl sonra bir ilk gerçekleşti ve SGK, 2023 yılı için açıkladığımız 1932 iş cinayetinin üzerinde bir işçi ölüm sayısı açıkladı” dedi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YASAKLANMALIDIR

Raporda 2023-2024 eğitim öğretim döneminde en az 66 çocuk işçinin hayatını kaybettiği vurgulandı. İSİG Meclisi çocuk işçiliğin yasaklanmasına ilişkin taleplerini şöyle sıraladı:

Çocuk işçilik yasaklanmalı, çocuk işçi çalıştıran patronlara en ağır cezalar verilmelidir.

Eğitim tamamen parasız olmalı ve müfredat aklın ve bilimin ışığında yenilenmelidir. Tüm Türkiye çapında okullarda bir öğün yemek verilmeli ve yoksul çocukların ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

MESEM’ler bir eğitim-öğrenim işlevi görmemektedir. MESEM’li çocuklar işi bedava ve ağır koşullarda çalıştırılarak öğrenmektedir. Bu anlamda MESEM’leri revize etmek imkansızdır. MESEM’ler kapatılmalı ve mesleki eğitim yeniden yapılandırılmalıdır.

Beceri geliştirme programı adı altında hayata geçirilmeye çalışılan programlar iptal edilmelidir. Mesleki eğitim adı altındaki işçileştirme politikalarının mesleki ortaokullar eliyle 15 yaşın altına yayılması acilen engellenmelidir.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

• İnşaat, yol işkolunda 42 işçi

• Tarım, orman işkolunda 33 emekçi (18 işçi ve 15 çiftçi)

• Taşımacılık işkolunda 23 işçi

• Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 8 işçi

• Madencilik işkolunda 7 işçi

• Metal işkolunda 7 işçi

• Konaklama, Eğlence işkolunda 6 işçi

• Belediye, Genel İşler işkolunda 6 işçi

• Ağaç, Kâğıt işkolunda 4 işçi

• Savunma, Güvenlik işkolunda 4 işçi

• Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi

• Petro-Kimya, Lastik işkolunda 2 işçi

• Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi

• İş kolu belirlenemeyen 6 işçi hayatını kaybetti

Eylül ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

• 14 yaş ve altı 1 çocuk işçi,

• 15-17 yaş arası 2 çocuk/genç işçi,

• 18-29 yaş arası 29 işçi,

• 30-49 yaş arası 65 işçi,

• 50-64 yaş arası 40 işçi,

• 65 yaş ve üstü 8 işçi,

• Yaşını bilinmeyen 7 işçi hayatını kaybetti

Eylül ayında üç çocuk işçinin ölümüyle beraber bu yılın ilk dokuz ayında ölen çocuk işçi sayısı 57’ye ulaştı.

Emekli maaşlarının yetmemesi, EYT ve emeklilikte adalet tartışmaları devam ederken 50 yaş ve üstü ölen işçilerin sayısı en az 61. Yani Eylül ayında ölen her üç işçiden biri emekli/emeklilik çağında/yaşlı.