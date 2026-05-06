İSİG nisan verilerini açıkladı: En az 189 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
İSİG Meclisi raporuna göre nisan ayında en az 189 işçi yaşamını yitirdi. 2026’nın ilk dört ayında iş cinayetleri 622’ye ulaştı. Ölümler en çok inşaat ve tarımda görülürken, sendikasızlık ve güvencesizlik dikkat çekti.
İş cinayetleri en fazla 48 ölümle inşaat iş kolunda meydana geldi. İkinci sırada 41 ölümle tarım/orman iş kolu var. Üçüncü sırada ise 16 ölümle taşımacılık iş kolu geliyor.
İş cinayetlerine sektörel olarak baktığımızda ise sanayide 59 işçi, inşaatta 51 işçi, tarımda 41 işçi ve hizmette 38 işçi hayatını kaybetti.
Havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal üretim ve hareketliliğin arttığına dikkat çeken İSİG Meclisi, “Mart ayında 21 olan tarım iş kolundaki ölüm sayısı nisanda 41’e yükseldi” dedi.
Ölüm nedenlerinde ilk sırada ise çoğunluğunun taşımacılık ve tarım iş kolunda meydana geldiği trafik, servis kazaları nedenli ölümler bulunuyor.
İkinci sırada ise maden, tekstil, inşaat, tarım ve metalde görülen ezilme ve göçük nedenli ölümler yer alıyor.
Üçüncü sırada aşırı-fazla-yoğun çalışma ve yoksul hayat koşulları nedenli bütün iş kollarını yatay kesen bir neden olan kalp krizi ve beyin kanamaları geliyor.
Dördüncü sırada ise yüksekten düşmeler var. Bu ölümlerin yüzde 69’u inşaatlarda meydana geldi.
14 KADIN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İş cinayetlerinde ölenlerin 14’ü kadın işçiydi. Ölen kadınların 8’İ tarım, 2’si büro, 2’si genel işler, diğerleri ise eğitim ve sağlık iş kolunda çalışıyordu.
En az 3 göçmen işçi (ikisi Suriyeli, biri Afganistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçilerin biri tarım, biri metal ve biri inşaat iş kollarında çalışıyordu.
Ölen işçilerin en az 13’ü (yüzde 7) sendika üyesi, 176’sı (yüzde 93) sendikasızdı.
İŞ KOLLARINA GÖRE DAĞILIMI
- İnşaat, yol: 48 işçi
- Tarım, orman: 41 emekçi (15 işçi, 26 çiftçi)
- Taşımacılık: 16 işçi
- Ticaret, büro, eğitim, sinema: 12 işçi
- Metal: 10 işçi
- Belediye, genel işler: 10 işçi
- Madencilik: 9 işçi
- Enerji: 8 işçi
- Konaklama, eğlence: 8 işçi
- Petrokimya, lastik: 6 işçi
- Gıda, şeker: 3 işçi
- Gemi, tersane, deniz, liman: 3 işçi
- Savunma, güvenlik: 3 işçi
- Tekstil, deri: 2 işçi
- Ağaç, kağıt: 2 işçi
- İletişim: 2 işçi
- Çimento, toprak, cam: 2 işçi
- Sağlık, sosyal hizmetler: 1 işçi
- Belirlenemeyen: 3 işçi yaşamını yitirdi.
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI
- Trafik, servis kazası: 41 işçi
- Ezilme, göçük: 37 işçi
- Kalp krizi, beyin kanaması: 32 işçi
- Yüksekten düşme: 29 işçi
- Elektrik çarpması: 11 işçi
- Nesne çarpması, düşmesi: 7 işçi
- İntihar: 7 işçi
- Şiddet: 7 işçi
- Patlama, yanma: 5 işçi
- Zehirlenme, boğulma: 4 işçi
- Kesilme, kopma: 3 işçi
- Diğer nedenler: 6 işçi yaşamını yitirdi.
İŞ CİNAYETLERİNİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI
- 0-14 yaş: 3 işçi
- 15-17 yaş: 2 işçi
- 18-29 yaş: 26 işçi
- 30-49 yaş: 76 işçi
- 50-64 yaş: 61 işçi
- 65 yaş ve üstü: 18 işçi
- Yaşı bilinmeyen: 3 işçi