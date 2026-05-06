İSİG nisan verilerini açıkladı: En az 189 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İSİG Meclisi nisan ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre nisan ayında en az 189 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk dört ayında iş cinayeti sayısı 622’ye ulaştı.

İş cinayetleri en fazla 48 ölümle inşaat iş kolunda meydana geldi. İkinci sırada 41 ölümle tarım/orman iş kolu var. Üçüncü sırada ise 16 ölümle taşımacılık iş kolu geliyor.

İş cinayetlerine sektörel olarak baktığımızda ise sanayide 59 işçi, inşaatta 51 işçi, tarımda 41 işçi ve hizmette 38 işçi hayatını kaybetti.

Havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal üretim ve hareketliliğin arttığına dikkat çeken İSİG Meclisi, “Mart ayında 21 olan tarım iş kolundaki ölüm sayısı nisanda 41’e yükseldi” dedi.

Ölüm nedenlerinde ilk sırada ise çoğunluğunun taşımacılık ve tarım iş kolunda meydana geldiği trafik, servis kazaları nedenli ölümler bulunuyor.

İkinci sırada ise maden, tekstil, inşaat, tarım ve metalde görülen ezilme ve göçük nedenli ölümler yer alıyor.

Üçüncü sırada aşırı-fazla-yoğun çalışma ve yoksul hayat koşulları nedenli bütün iş kollarını yatay kesen bir neden olan kalp krizi ve beyin kanamaları geliyor.

Dördüncü sırada ise yüksekten düşmeler var. Bu ölümlerin yüzde 69’u inşaatlarda meydana geldi.

14 KADIN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İş cinayetlerinde ölenlerin 14’ü kadın işçiydi. Ölen kadınların 8’İ tarım, 2’si büro, 2’si genel işler, diğerleri ise eğitim ve sağlık iş kolunda çalışıyordu.

En az 3 göçmen işçi (ikisi Suriyeli, biri Afganistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçilerin biri tarım, biri metal ve biri inşaat iş kollarında çalışıyordu.

Ölen işçilerin en az 13’ü (yüzde 7) sendika üyesi, 176’sı (yüzde 93) sendikasızdı.

İŞ KOLLARINA GÖRE DAĞILIMI

İnşaat, yol: 48 işçi





Tarım, orman: 41 emekçi (15 işçi, 26 çiftçi)





Taşımacılık: 16 işçi





Ticaret, büro, eğitim, sinema: 12 işçi





Metal: 10 işçi





Belediye, genel işler: 10 işçi





Madencilik: 9 işçi





Enerji: 8 işçi





Konaklama, eğlence: 8 işçi





Petrokimya, lastik: 6 işçi





Gıda, şeker: 3 işçi





Gemi, tersane, deniz, liman: 3 işçi





Savunma, güvenlik: 3 işçi





Tekstil, deri: 2 işçi





Ağaç, kağıt: 2 işçi





İletişim: 2 işçi





Çimento, toprak, cam: 2 işçi





Sağlık, sosyal hizmetler: 1 işçi





Belirlenemeyen: 3 işçi yaşamını yitirdi.

İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Trafik, servis kazası: 41 işçi





Ezilme, göçük: 37 işçi





Kalp krizi, beyin kanaması: 32 işçi





Yüksekten düşme: 29 işçi





Elektrik çarpması: 11 işçi





Nesne çarpması, düşmesi: 7 işçi





İntihar: 7 işçi





Şiddet: 7 işçi





Patlama, yanma: 5 işçi





Zehirlenme, boğulma: 4 işçi





Kesilme, kopma: 3 işçi





Diğer nedenler: 6 işçi yaşamını yitirdi.

İŞ CİNAYETLERİNİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI