İSİG raporu: Bir ayda en az 177 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna göre, ocak ayında en az 177 işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, ocak ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, ocak ayında 177 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İşkollarına göre ölümlerin yüzde 24’ü inşaat ve yol, yüzde 16’sı taşımacılık, yüzde 13’ü tarım ile orman, yüzde 10’u konaklama, yüzde 7’si ise ticaret ve büro işkollarında yaşandı.

TRAFİK KAZASI İLK SIRADA

Rapora göre, ölüm sebeplerine göre iş cinayetlerinin yüzde 29’unun trafik servis kazası, yüzde 14’ünün ezilme, yüzde 13’ünün ise yüksekten düşmeden kaynaklı yaşandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden işçilerin 162’sini erkek işçiler, 15’ini kadınlar, 5’ini çocuklar, 13’ünü ise mülteci veya göçmen işçiler oluşturdu.

65 YAŞ VE ÜSTÜ 9 İŞÇİ ÖLDÜ

İş cinayetleri yaş gruplarına göre incelendiğinde, 5-17 yaş arası 5 çocuk ve genç işçi, 18-29 yaş arası 34 işçi, 30-49 yaş arası 67 işçi, 50-64 yaş arası 53 işçi, 65 yaş ve üstü 9 işçi ve yaşı bilinmeyen 9 işçi hayatını kaybetti.