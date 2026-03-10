İSİG raporu yayımlandı: Şubat ayında en az 126 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Şubat ayında en az 126 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

En çok iş cinayeti 27 ölümle inşaat işkolunda meydana geldi.

İkinci sırada 21 ölümle taşımacılık işkolu yer aldı. 2026 yılının ilk iki ayında yaşanan iş cinayeti sayısı 284’e yükseldi.

İSİG, 6 Şubat depremlerinin ardından üç yılda 11 ilde yapılan inşaatlarda en az 296 işçi yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Deprem şehirlerinde ölen inşaat işçilerinin 15’i çocuk; 22’si göçmen işçi oldu. Hayatını kaybeden işçilerden yalnızca biri sendika üyesiydi.

TOKİ İNŞAATLARINDA ONLARCA İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat 2023’te 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği iki depremin ardından 11 kentte güvencesiz çalışma koşullarının hakim olduğu TOKİ inşaatlarında; taşeron ağları, aşırı-yoğun-fazla çalışma, sigortasız çalıştırma, göçmen ve çocuk emeğinin yoğunluğu gibi koşullarda onlarca işçi hayatını kaybetti, yüzlerce ağır yaralanma meydana geldi ve işçiler çalışamaz hale geldi.

İSİG deprem bölgelerinde yaşanan iş cinayetlerine dair şu tespitlere yer verdi:

6 Şubat 2023 / 6 Şubat 2026 yılları arasında geçen üç yılda deprem şehirlerindeki inşaatlarda en az 296 işçi öldü. Oransal olarak baktığımızda Türkiye’de ölen inşaat işçilerinin 2024 yılında yüzde 22’si, 2025 yılında yüzde 27’si deprem şehirlerinde hayatını kaybetti.





Deprem şehirlerindeki iş cinayetlerinin 2024 yılında yüzde 33’ü, 2025 yılında yüzde 37’si inşaatlarda meydana geldi.





Deprem şehirlerindeki inşaat işçilerinin ölüm nedenlerine baktığımızda yüzde 43’ü yüksekten düşme, yüzde 26’sı ezilme/göçük ve yüzde 9’u elektrik çarpmasıdır.Deprem şehirlerinde ölen inşaat işçilerinin 15’i çocuk; 22’si göçmen (8 Suriyeli, 6 İranlı, 3 Mısırlı, 2 Cezayirli, 1 Afganistanlı, 1 Iraklı, 1 Pakistanlı) işçidir. Öte yandan işçilerden yalnızca biri sendika üyesidir.





Deprem şehirlerinde inşaatlarda 51 işçi Hatay’da, 37 işçi Kahramanmaraş’ta, 35 işçi Adıyaman’da, 33 işçi Malatya’da, 32 işçi Diyarbakır’da, 31 işçi Gaziantep’te, 30 işçi Şanlıurfa’da, 18 işçi Adana’da, 14 işçi Elazığ’da, 13 işçi Osmaniye’de ve 2 işçi Kilis’te hayatını kaybetti. Şehirleri bilmemize rağmen 27 inşaat işçisinin öldüğü ilçe bilgisini öğrenemedik.





Deprem şehirlerinde ölen inşaat işçilerinin sadece 129’unun memleket bilgilerini biliyoruz. İşçilerin 64’ü yöre insanı (19 Diyarbakırlı, 11 Hataylı, 9 Maraş, 8 Urfalı, 5 Adıyamanlı, 5 Osmaniyeli, 2 Adanalı, 2 Elazığlı, 1 Antepli, 1 Kilisli ve 1 Malatyalı)… İşçilerin 43’ü Kürt veya yoksul Anadolu/Karadeniz şehirlerinden (15 Vanlı, 5 Ağrılı, 5 Ordulu, 4 Mardinli, 2 Bingöllü, 2 Samsunlu, 2 Siirtli, 1 Aksaraylı, 1 Amasyalı, 1 Ankaralı, 1 Ardahanlı, 1 Gümüşhaneli, 1 Kayserili, 1 Sivaslı ve 1 Yozgatlı)… İşçilerin 22’si göçmen.

ŞUBAT AYINDA EN AZ 126 İŞ CİNAYETİ

İSİG Şubat ayında ise en az 126 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 2026 yılının ilk iki ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 155, Şubat 129) 284’e ulaştı.

Raporda öne çıkan bilgiler şöyle:

Şubat ayında en çok iş cinayeti 27 ölümle inşaat işkolunda meydana geldi. İkinci sırada 21 ölümle taşımacılık işkolu var. Üçüncü sırada ise 12 ölümle ticaret/büro/eğitim işkolu geliyor. İş cinayetlerine sektörel olarak baktığımızda ise sanayide 49 işçi, hizmette 40 işçi, inşaatta 30 işçi ve tarımda 7 işçi hayatını kaybetti.





Ölüm nedenlerinde ilk sırada ise yarısının taşımacılık işkolunda meydana geldiği trafik, servis kazaları nedenli ölümler bulunuyor. İkinci sırada yüksekten düşmeler var. Bu ölümlerin yüzde 67’si inşaatlarda meydana geldi. Üçüncü sırada ise inşaat, maden ve metalde görülen ezilme ve göçük nedenli ölümler var.





En çok iş cinayeti Denizli, İstanbul, Antalya, Erzurum, Hatay, Aydın, Kocaeli, Zonguldak, Amasya, Ankara, Bursa, Manisa, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa gibi sanayi merkezleri olan, tarımsal üretim veya inşa faaliyetlerinin yoğunlaştığı şehirlerde meydana geldi.





İş cinayetlerinde ölenlerin 3’ü kadın işçiydi. Ölen kadınların ikisi sağlık biri metal işkollarında çalışıyordu.





Şubat ayında en az 6 göçmen işçi (ikisi İranlı, ikisi Suriyeli, biri Azerbaycanlı, biri Pakistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçilerin ikisi inşaat, ikisi taşımacılık, biri gıda ve biri konaklama işkollarında çalışıyordu.





Ölen işçilerin en az 1’si (yüzde 0,79) sendika üyesi, 123’ü (yüzde 99,21) sendikasız. Sendikalı işçi iletişim işkolunda çalışıyordu.

İŞÇİLERİN YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI

18-29 yaş arası 29 işçi





30-49 yaş arası 52 işçi





50-64 yaş arası 31 işçi





65 yaş ve üstü 7 işçi





Yaşını bilmediğimiz 7 işçi hayatını kaybetti

Şubat ayında Türkiye’nin 52 şehrinde ve yurtdışında 4 ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit etti.

ŞEHİR VE ÜLKE DAĞILIMI