İSİG: Son 13 yılda 2 bin 728 genç, iş cinayetinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2013 yılı ile 2025 yılının ilk 4 ayına ait “Genç İşçiler İş Cinayetleri” raporunu açıkladı.

Rapora göre söz konusu tarih aralığında en az 2 bin 728 genç, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ölenlerden 222'si 18 yaşında, 1.214'ü 19-22, 1.292 kişi ise 23-25 yaş aralığında.

Yaşamını yitiren gençlerin 284’ünün mülteci ya da göçmen olduğu paylaşıldı.

Raporun “işkollarına göre ölümler” bölümüne göre, en genç işçilerin yüzde 26 ile inşaat kolu oldu, en az yüzde 6 ile metal işkolu oldu.

Raporda, ölümlerin en çok İstanbul, Antalya, Konya, İzmir, Ankara kentlerinde yaşandığı ifade edildi.