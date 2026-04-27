Işık hakim karşısında, Akbelenliler nöbette

Akbelen direnişçisi Esra Işık’ın, Milas Adliyesi'nde görülecek ilk duruşması bugün.

Yaşam alanlarını savunduğu gerekçesiyle tutuklanan Işık için bugün Akbelen’de ‘Adalet Nöbeti’ tutulacak.

“Esra'mızın mücadelesine sahip çıkıyoruz” denilerek paylaşılan çağrıda, “Duruşma günü Akbelen'de buluşacağız. Köylülerimiz ve Esra'mıza destek olmak isteyen tüm dostlarımızla beraber, mücadele ettiğimiz topraklarda Adalet nöbeti tutacağız.

Avukatlarımız ve dayanışmaya gelen baro temsilcileri adliyede duruşmada olacaklar. Duruşma sonucunu nöbet alanımızda bekleyeceğiz. Adliyenin rutin işleyişine engel olmamak ve adaletin tecelli etmesi en büyük önceliğimizdir. Esra'mız şirkete karşı topraklarını savundu. Adaletin yerini bulmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı yurttaşların düzenlediği eylemin ardından 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmıştı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Avukatları, Işık’ın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini duyurmuştu.